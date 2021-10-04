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Новости > Всемирный день животных: какой праздник отмечается 4 октября 2021 года

Всемирный день животных: какой праздник отмечается 4 октября 2021 года

Агата Кловская
04.10.21 05:53
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Всемирный день животных: какой праздник отмечается 4 октября 2021 года

Сегодня, 4 октября 2021 года, в мире и Украине отмечают Всемирный день животных и Международный день врача.

Всемирный день животных

Он был учрежден в 1931 году на Международном конгрессе, где были собраны защитники природы со всего мира. Обговаривая проблемы животного мира, было принято решение учредить день животных.

Дата была выбрана не случайно, именно в этот день католическая церковь почитает память святого Франциска Ассизского. Монах считается покровителем животных. Святой очень любил братьев наших меньших, лечил их и даже проповедовал им о любви Божьей. Животные и птицы смиренно слушали слова человека Божьего, а после проповеди дикие создания природы позволяли себя погладить. Даже грозные рептилии подчинялись святому Франциску, а кролики с удовольствием прыгали к нему на колени.

Всемирный день защиты животных основан с целью донести человечеству, что братья наши меньшие нуждаются в помощи и защите. Некоторые виды вообще находятся на грани вымирания. В этот день очень часто звучат слова Франциска Ассизского, в которых он призывал бережно относиться к существам, соседствующим с нами на этой планете. Монах призывал посмотреть насколько они мудрые и даже в некоторых моментах поучиться у них.

Международный день врача

Отмечается по инициативе Всемирной организации здравоохранения в первый понедельник октября. Эта дата учреждена как день солидарности и активных действий врачей всего мира.

В 1971 году была создана международная медицинская гуманитарная организация Врачи без границ. Среди учредителей выступили Международный Красный Крест, Мальтийский орден и ЮНИСЕФ. Организация является независимой, финансируемой главным образом за счет общественных пожертвований из стран, где находятся ее представительства. Действуя под эгидой ООН, она оказывает помощь жертвам природных катастроф, вооруженных конфликтов, эпидемий, социальной маргинализации более чем в 80 странах мира, помогает всем вне зависимости от политической, религиозной или этнической принадлежности.

Кроме этого, сегодня отмечают:

- Кондрат да Ипат;

- День ответов на незаданные вопросы;

- Всемирная неделя космоса;

- В 1582 году указом папы римского Григория XIII введен новый календарь, названный его именем – григорианским.

Тэги: животные, врач, общество, медицина, праздники, новости Украины

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