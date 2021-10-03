День учителя в Украине: какой праздник отмечается 3 октября 2021 года

Сегодня, 3 октября 2021 года, в мире и Украине отмечают День учителя в Украине и День Ужгорода.

День Ужгорода

Он отмечается в 1-е воскресенье октября. 893 год – является годом основания этого города.

Ужгород – административный центр Закарпатской области и Ужгородского района, а также исторический центр Подкарпатской Руси (Закарпатской Украины), расположен на самой границе со Словакией.

Первый камень был заложен на вулканической горе для строительства замка. Впоследствии этот замок перерос в живописный город, который утопает в красоте строений и зелени садов.

«Ужгородом» город впервые стали называть относительно недавно, в середине XIX века. До этого, со времени своего первого упоминания и фактически до конца Первой мировой войны, когда Закарпатье отошло к Чехословакии и новая власть решила славянизировать названия городов и сел края, оно звалось Унгваром.

День учителя в Украине

Профессиональный праздник отмечается в первое воскресенье октября. Празднования и поздравления учителей в День учителя проводятся во всех образовательных учреждениях страны.

Профессиональный Международный праздник работников образования был основан ЮНЕСКО в 1994 году. Напомним, что Всемирный день учителя празднуют 5 октября.

В Украине праздник День работников образования, согласно Указу Президента Украины от 11 сентября 1994 года № 513/93, отмечается в первое воскресенье октября и носит название «День працівників освіти».

Кроме этого, сегодня отмечают:

- Международный день скромного смеха;

- День поиска каштанов;

- День территориальной обороны;

- День основания корейской нации.