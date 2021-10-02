Всемирный день без алкоголя: какой праздник отмечается 2 октября 2021 года

Сегодня, 2 октября 2021 года, в мире и Украине отмечают Всемирный день без алкоголя и Международный день социального педагога .

Всемирный день без алкоголя

Это день появился в 2008 году. Точно не известно, почему была выбрана именно эта дата.

Некоторые считают, что она выбрана в память об общественном деятеле, американском актёре Джонни Финчере, который активно пропагандировал здоровый образ жизни.

Также существует версия, что дата была предложена правительством Индии и приурочена ко дню рождения известного индийского государственного деятеля Махатмы Ганди, который, как известно, огромное внимание уделял пропаганде отказа от любых спиртных напитков. Так или иначе, но праздник был учреждён, и с тех пор активно празднуется во всём мире.

Международный день социального педагога

После конференции в Копенгагене с 2009 года было решено учредить Международный день социального педагога.

Ежегодно более чем в сорока странах мира в этот день для социальных работников устраиваются различные мероприятия, на которых представители этой профессии встречаются друг с другом, обмениваются опытом, проводят конференции, поднимают актуальные темы, сообща ищут пути решения в сложных наболевших вопросах.

Кроме этого, сегодня отмечают:

- День рождения электронной почты;

- День путанья следов в осеннем парке;

- Всемирный день сельскохозяйственных животных;

- День памяти преподобного Алексия Зосимовского.