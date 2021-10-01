Минувший сентябрь в Киеве был аномально холодным

Главное: Сентябрь в Киеве был очень холодным. Средняя температура составила на 1,3 градуса ниже нормы.

Детали: Минувший сентябрь в Киеве был холоднее тридцатилетней нормы на 1,3 градуса. Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория.

Отмечается, что среднемесячная температура воздуха составила 13,6 градусов тепла.

Информируется, что самым теплым днем было 13 сентября – тогда максимальная температура достигла 27 градусов. Самым холодным стало 30 сентября – минимальная температура опустилась утром до 3,9 градусов.

При этом на проспекте Науки выпало 23 мм осадков, что составляет лишь 40% климатической нормы.

Напоминают, что метеорологическая осень началась в городе 19 сентября со снижением среднесуточной температуры воздуха меньше 15 градусов.

В тему: Заморозки продержатся в Украине еще три ночи.