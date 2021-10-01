Ученые из Канады создали не бьющееся стекло для смартфона

Главное: Канадские ученые представили прототип очень прочного стекла, который можно применять в смартфонах.

Детали: Ученые из Университета Макгилла в Канаде создали стекло-акриловый композитный материал, который в 3 раза прочнее обычного стекла и в 5 раз устойчивей к трещинам. Как сообщает Science, для этого они взяли структуру перламутра и воспроизвели ее со слоями стеклянных хлопьев и акрила.

В итоге они получили прочный непрозрачный материал. Прототипом для его создания послужил внутренний слой раковин моллюсков. Известно, что они на 95% состоят из мела. В чистом виде он очень хрупок, однако присутствующий в их составе перламутр придает раковинам необычайную прочность.

«Удивительно, но перламутр обладает жесткостью крепкого и прочностью мягкого материалов, что дает ему лучшее из обоих миров», — объяснил доцент кафедры биоинженерии Аллен Эрлихер, подчеркнув, что полученный ими материал не имел достаточную степень прозрачности и при близком рассмотрении выделялся специфическим шахматным узором.

Для того, чтобы сделать получившийся композит прозрачным, ученые настроили показатель преломления акрила и заставили его плавно слиться со стеклом.

В тему: В 2010 году ученые из университета Тель-Авива, Бен-Гуриона и научного института Вайцмана создали органический материал, который по прочностным характеристикам может потягаться со многими марками стали.