В этом месяце украинцев ждут длинные выходные: названа причина

Главное: В этом месяце в Украине будет один длинный уикенд длиной в четыре дня. Это связано с празднованием Дня защитников и защитниц Украины 14 октября.

Детали: В связи с празднованием Дня защитников и защитниц Украины в октябре будет четыре выходных дня подряд. В соответствии с распоряжением Кабинета министров от 30 сентября 2020 года в этом году праздник приходится на четверг, 14 октября.

Поэтому правительство решило объявить выходной также пятницу, 15-е. Но ее придется отработать — этот рабочий день перенесли на субботу 23 октября.

Таким образом в Украине будет уикенд с 14 по 17 октября.

При этом рабочий день 15 октября переносится на субботу, 23 октября.

Отметим, что всего в октябре будет 11 выходных дней.

В тему: 3 августа 2021 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о переименовании Дня защитника Украины в День защитников и защитниц. В офисе президента Украины объяснили, что такое изменение «будет способствовать гендерно сбалансированному освещению роли военнослужащих в защите нашей страны и надлежащему чествованию воинов обоих полов».