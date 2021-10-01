Ощадбанк предупреждает: счета будут закрывать

Главное: Ощадбанк начнет закрывать счета клиентов. Стало известно, кого это коснется.

Детали: С пятницы, 1 октября, Ощадбанк (государственное финансовое учреждение) начнет закрывать текущие и депозитные счета. Произойдет это в том случае, если операции по ним не проводились в течение трех и более лет, отметили там.

Так, счет закроют, если его владелец не пришел в банк для актуализации идентификационных данных и верификации. Нужно это было сделать до 30 сентября.

Сообщается, что банк изменит учет остатков средств на таких счетах и будет учитывать их как недвижимые вклады; посчитает, что клиент таким образом дал согласие на расторжение договора и закрытие счета; такие действия будут считаться согласием на применение ежемесячного комиссионного вознаграждения, предусмотренного тарифами, и его уплаты в порядке договорного списания путем удержания с суммы недвижимого вклада.

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