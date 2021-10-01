В Киеве продолжают избивать инспекторов по парковке

Главное: В Киеве водитель легкового автомобиля сломал нос инспектору по парковке и скрылся с места происшествия. За содеянное ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Детали: Вечером 30 сентября в полицию Киева поступило сообщение о том, что неизвестный на улице Генерала Алмазова нанес телесные повреждения инспектору по парковке. Как сообщается на странице полиции Киева в Facebook, водитель автомобиля «Шкода» припарковался во второй полосе, чем остановил движение сзади идущего транспорта.

Инспектор по парковке, который находился неподалеку, увидев нарушение, начал составлять постановление об административном нарушении. В этот момент водитель нанес ему удар по лицу, после чего скрылся вместе с автомобилем.

Менее чем через 2 часа полицейские Печерского управления полиции установили и задержали водителя, 1985 года рождения.

Отделом дознания Печерского управления полиции начато уголовное производство по статье о хулиганстве. Нарушителю грозит до 5 лет лишения свободы.

Как сообщил заместитель мэра Киева по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий Константин Усов на своей странице в Facebook, в результате нападения у парковщика сломан нос.

В этой связи столичные власти решили приставить к инспекторам по парковке представителей Муниципальной охраны.

В тему: 11 августа 2021 года в центре Киева произошла стычка между владельцем сети магазинов оружия «Ибис» и парковщиком. Предприниматель якобы напал на инспектора, когда тот инициировал замену антипарковочных столбиков у его магазина.