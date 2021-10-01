С 1 октября больничные и инсулин в Украине будут выдавать по-новому

Главное: С 1 октября больничные в Украине будут оформлять только в электронном формате. Данные будут вносить в электронную систему здравоохранения.

Детали: В Украине с 1 октября прекращается выдача бумажных больничных. Как сообщил глава комитета Верховной Рады Украины по вопросам здравоохранения, народного депутата от фракции «Слуга народа» Михаил Радуцкий на своем канале в Telegram, те, что выдали на данный момент, будут оставаться действительными.

По его словам, на сегодняшний день большинство медучреждений уже подключились к системе оформления электронных листков нетрудоспособности. «По состоянию на 27 сентября 137 тыс. медицинских работников прошли онлайн обучение, 2,9 тыс. медучреждений уже оформляют электронные больничные, с начала работы системы созданы почти 1 млн медицинских заключений о нетрудоспособности», — рассказал нардеп, добавив, что не смогли настроиться на работу в новых условиях не более 100 больниц.

По его словам, внедрение электронной больничных позволит более эффективно бороться с коррупцией. «На выплату больничных Фонд социального страхования Украины тратит огромные средства. За восемь месяцев этого года получено для выплат листков нетрудоспособности на сумму почти 10 млрд грн. Сотрудники Фонда физически способны проверить не более 10% больничных. Поэтому „индустрия“ продажи фиктивных листков в Украине традиционно довольно масштабная», — объяснил Радуцкий.

Чтобы получить е-больничный, необходимо прийти на прием к врачу, который создаст электронный вывод о временной нетрудоспособности в Реестре и заверит его КЭПом.

Пациенту об этом сообщит система E-health, откуда за несколько секунд больничный попадет в Реестр Пенсионного фонда. Там сформируется электронный листок нетрудоспособности — именно тот документ, по которому начисляют выплаты. Об этом пациент получит сообщение на телефон от ПФУ.

При этом ни ПФУ, ни работодатель не будут знать диагноз. В базу попадает только информация, необходимая для получения выплат от Фонда социального страхования. Таким образом, больничный можно будет проверить по специальному номеру на сайте Пенсионного фонда.

Кроме того, каждый документ должен быть утвержден собственной электронной подписью медработника, так что можно будет отследить, сколько писем нетрудоспособности прислал каждый врач.

Кроме того, как сообщается на официальной странице пресс-службы Министерства здравоохранения в Facebook, с 1 октября пациенты с диабетом смогут получить инсулин в аптеках по программе «Доступные лекарства» только по электронным рецептам.

Для того, чтобы получить лекарство, необходимо сделать следующее:

— посетить эндокринолога.

— иметь составленный индивидуальный план лечения, где эндокринолог назначает тип и дозировку инсулина и вносит эти данные в электронную систему здравоохранения (ЕСОЗ).

— получить электронный рецепт у эндокринолога (если первичный рецепт, то только у него!) или своего семейного врача. Семейный врач может выписать электронный рецепт только по установленному эндокринологом плану лечения и не может изменить назначение эндокринолога.

— прийти и получить инсулины в любой аптеке с пометкой «Здесь есть доступные лекарства» в любом населенном пункте. Место выписки электронного рецепта и место регистрации пациента неважно.

— получить повторный электронный рецепт у своего семейного врача или эндокринолога.

Если того количества инсулинов, которые назначил эндокринолог, недостаточно, то семейный врач направляет пациента снова к эндокринологу для корректировки или создания нового плана. К кому обращаться по повторному рецепту, пациент выбирает самостоятельно.

Справка: Система электронной больничных в тестовом режиме заработала еще в июне. С 1 сентября медучреждения должны были прекратить выдавать бумажные справки. Однако переход затянулся — на начало осени из 3 тыс. заведений в электронной системе смогли работать только 2,2 тыс. Как объяснили в Минздраве, одной из причин было отсутствие доступа к коммуникациям у врачей. Таким образом, переход перенесли на 1 октября, чтобы дать возможность врачам адаптироваться к новой системе.

В тему: 6 февраля 2020 года президент Украины Владимир Зеленский представил приложение «Дия», являющееся реализацией концепции «Государство в смартфоне». Благодаря ему, в частности, уже сегодня можно использовать электронное водительское удостоверение и техпаспорт на автомобиль, а также сертификат о вакцинации от коронавируса.