С сегодняшнего дня выезжая за город не забудьте включить фары

Главное: В соответствии с Правилами дорожного движения с 1 октября все транспортные средства, находящиеся вне населенных пунктов, обязаны передвигаться с включенными фарами.

Детали: С сегодняшнего дня водители транспортных средств должны включать дневные ходовые огни или ближний свет фар вне населенных пунктов, чтобы их было видно даже в плохую погоду. Как напоминает Министерство внутренних дел на своей странице в Twitter, это требование будет действовать вплоть до 1 мая следующего года.

Отметим, что соответствующая обязанность предусмотрена пунктом 9.8 Правил дорожного движения.

В тему: 15 апреля 2013 года вступила в силу новая редакция Правил дорожного движения, в соответствии с которой с 1 октября по 1 мая все транспортные средства за пределами населенных пунктов должны будут ездить с включенными ходовыми огнями или ближним светом фар. По мнению авторов изменений, это позволит улучшить реакцию водителей на изменяющиеся дорожные условия.