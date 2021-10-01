Коронавирус в Украине: 12 034 заболевших и 172 погибших

Главное: Коронавирусом в Украине заболели 12 034 человека. Умерли 172 больных.

Детали: Ситуация с коронавирусом в Украине продолжает ухудшаться. Данные на пятницу, 1 октября, приводит министерство здравоохранения.

Заболели еще 12 034 человека. Госпитализация понадобилась для 637 больных, а выздоровели 3 264 пациента.

Проведено такое число тестов: методом ПЦР – 89 002, методом ИФА – 10 265, экспресс-тестами – 33 178.

Наибольший прирост больных фиксировали в Харьковской (1225), Львовской (794), Запорожской (770) Донецкой (745) и Днепропетровской (725) областях.

Умерли еще 172 больных. За все время скончались 56 446 людей.

С начала пандемии заболели 2 435 413 человек, а выздоровели 2 258 455 людей.

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