«Поделись улыбкою своей»: какой праздник отмечается 1 октября 2021 года

Сегодня, 1 октября 2021 года, в мире и Украине отмечают такие праздники — Международный день пожилых людей, Международный день музыки, Всемирный день улыбки и Международный день кофе.

Международный день пожилых людей

История возникновения этой даты заложена в развитии человеческого общества, ведь на протяжении всей истории люди стремились увеличить срок жизни, одновременно опасаясь старости. И если еще в середине XX века он не превышал 50 лет, то, по подсчетам американских ученых, к 2100 году средний возраст человека превысит 120 лет. При этом каждый десятый сможет дожить до 130 лет.

При этом количество пожилых людей вырастет до 20%, а это 1/5 общества, и для социума крайне важно дать возможность этой части быть нужными, полезными и востребованными. Учитывая все это, ООН в 1990 году учредила празднование Дня пожилых людей для Европы. А к концу года к празднованию присоединилась вся Америка и Азия.

Пожилые люди были названы ценностью общества, ведь именно они являются хранителями памяти, опыта и традиций. Многочисленные конгрессы, конференции, благотворительных акции стали проговаривать права пожилых людей и выделять их особую роль в общественных процессах.

Каждый год посвящается определенной проблемной теме, связанной с людьми пожилого возраста. Так, в 2005 году в центре внимания оказались возможности развития пожилых женщин, в 2007-м актуальной проблемой была названа реализация возможностей, связанных со старением, а в 2012-м — долголетие как способ формирования будущего. Особенности старения в мегаполисах и городах стали темой 2015 года.

1 октября это замечательный повод сказать слова благодарности своим родным, близким, коллегам по работе, поделиться опытом решения проблем и высказать новые идеи улучшения качества жизни людей заслуженного возраста.

Международный день музыки

Праздник был учрежден ЮНЕСКО по инициативе Международного музыкального совета 1 сентября 1975 года с целью сближения и дружбы между народами, взаимного обогащения культур, ведь язык музыки интернационален и понятен всем.

Нет, наверное, такого человека, который не любил бы слушать чарующие звуки. Без нее не обходится ни одно торжество или мероприятие будь то свадьба, именины или военный парад. Музыку мы слушаем в веселом настроении, и когда окутывает тоска или печаль. Иногда звучание музыки вытягивает из полной бездны. Не зря ведь придумали музыкотерапию. Она вдохновляет на полноценную жизнь, дает силы идти вперед и творить добро.

Есть много занимательных фактов связанных с музыкой. Например ученные доказали что под звучание спокойной музыки цветы подрастают быстрее, а коровы больше дают молока. Также, слушая музыку во время занятия спортивными упражнениями, человек становится выносливее, а слабенькие детки скорее поправляются и растут. К тому же известно, что наши сердца стучат в такт музыке, которую мы слушаем.

В этот день звучат сочинения, вошедшие в сокровищницу мировой культуры. Также проходят творческие встречи с композиторами, исполнителями, музыковедами, организуются тематические выставки и акции просветительского характера, что способствует цели распространения музыки как искусства в самых разных сообществах.

Музыка (от греческого musike, буквально — «искусство муз») — вид искусства, в котором средством воплощения художественных образов служат определенным образом организованные музыкальные звуки.

Всемирный день улыбки

Этот необычный праздник уходит своими корнями в 1963 год, когда страховая компания State Mutual Life Assurance Company of America заказала мало известному на то время художнику Харви Бэллу нарисовать оригинальный символ, так называемую визитную карточку, которая выделяла бы их среди других компаний. Креативный художник, недолго думая, нарисовал милую желтую мордашку, расплывшуюся в радостной улыбке, известную с тех пор как смайлик. Символ компании настолько понравился клиентам и сотрудникам, что пришлось выпустить еще 10 тыс. значков. При этом художник получил за свою работу совсем небольшой гонорар в сумме $50 долларов.

Идея улыбки в виде смайлика имела огромный успех и в других городах и странах. Например, братья из Филадельфии, переняв идею в 70-е годы, начали выпускать разнообразную одежду с улыбающимися мордашками. Такие вещи с удовольствием носили как дети, так и взрослые. Они были не только модными и красивыми, но и отлично сказывались на настроении носивших их и тех, что находились рядом. Позже бизнесмен из Франции Франклин Лауфрани официально зарегистрировал смайлик как свое творение и сколотил на этом немалое состояние. Харви Бэлл не стал подавать в суд на предприимчивого деятеля, а лишь еще больше усовершенствовал смайлик. Художник говорил, что он не гоняется за богатством, а лишь желает подарить людям хоть немножко счастья, вызвав на их лице улыбку.

Именно он выдвинул предложение учредить праздник посвященный улыбке, который первоначально отмечался 1 октября, а в 1999 году его перенесли на первую пятницу месяца.

Выполнив миссию посла счастья, художник в возрасте 79 лет ушел в мир иной. Его же творение продолжает радовать жителей Земли по сей день, обретя новую жизнь с развитием интернета.

Известно, что улыбка полезна для человеческого здоровья и продлевает жизнь. Ученые доказали что 5 минут смеха добавляют около года жизни. А также веселые, от души улыбающиеся люди не так быстро стареют, чем хмурые и всем недовольные.

С помощью улыбки можно общаться, выразить собеседнику свою благодарность или симпатию, одобрить действия и поддержать. Различают несколько видов улыбки: открытая, закрытая, механическая, всеобъемлющая, наивная, триумфальная, отвлеченная, мимолетная, полуулыбка, радушная, понимающая, смущенная, защитная и кокетливая. Проверить свою улыбку можно здесь.

В этот день люди всего мира одаривают друг друга улыбками, хотя главная идея праздника в том, чтобы это солнечное выражение сохранялось на лицах всегда.

Международный день кофе

Идея этого праздника возникла недавно — в 2014 году, когда было решено собрать всех именитых производителей этого напитка на светское мероприятие. Год спустя к празднованию подключились 35 стран мира. В честь праздника жителям этих государств было предложено более 70 развлекательных программ. Еще через 2 года количество стран, решивших отмечать этот день, увеличилось до 54, а число мероприятий выросло до 135.

Придумать, как отметить этот знаменательный день — нетрудно. Приготовьте себе чашечку любимого эспрессо, а также насладитесь поеданием классического тирамису в симпатичной городской кондитерской. Кроме того, знатокам рецептов, содержащих горьковатые зерна, стоит в этот день поделиться опытом приготовления этих лакомств в соцсетях. И, конечно же, в День Кофе никто не должен остаться без приятной беседы за чашкой капучино в уютном кафе, чье кофейное меню кажется бесконечным.

Кроме этого, сегодня отмечают:

— День образования Китайской Народной Республики;

— Международный день охраны енотов;

— День гуляния по улицам исчезнувших городов;

— Всемирный день татуировщика;

— День CD-плеера.