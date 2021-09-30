Роналду столкнулся с необычной проблемой в Британии

Главное: Криштиану Роналду не смог заправить свой Bentley в Великобритании. Водитель футболиста прождал семь часов.

Детали: Португальский лидер «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду столкнулся с необычной проблемой в Великобритании. Об этом пишет издание The Sun.

Сообщается, что водитель его Bentley провел на заправочной станции в Уилмслоу недалеко от дома футболиста семь часов, но безуспешно. Заправить автомобиль не удалось из-за того, что бензовоз не приехал.

Машина прибыла сюда в два часа дня и ждала возможности заправиться до вечера.

Отмечается, что перебои с поставками топлива происходят в последнее время из-за нехватки водителей грузовиков, а нефтяные компании уже закрыли некоторые АЗС.

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