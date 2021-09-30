Во Львове осудили водителя электросамоката, который столкнулся с «Лексусом»

Главное: Во Львове суд оштрафовал водителя электросамоката на 850 грн за столкновение с «Лексусом». Он также должен заплатить 454 грн судебного сбора.

Детали: Галицкий районный суд Львова оштрафовал водителя электросамоката, который внезапно выехал с тротуара на проезжую часть и врезался в автомобиль. Как сообщает ZAXID.NET, 5 сентября львовянин Михаил Ивигеш ехал на самокате и внезапно выехал на проезжую часть, где столкнулся с автомобилем Lexus.

В суде он свою вину не признал и заявил, что это водитель Lexus врезался в него.

Сейчас в Правилах дорожного движения отсутствует определение электросамоката, однако, по мнению судьи Натальи Зубачик, электросамокат подпадает под определение «транспортное средство», а ему, согласно ПДД, запрещается ездить по тротуарам и пешеходным дорожкам.

Учитывая это, суд признал водителя самоката виновным в нарушении правил дорожного движения по ст. 124 КУоАП и оштрафовал его на 850 грн. Кроме этого, он должен заплатить 454 грн судебного сбора. Это постановление можно обжаловать в апелляционном суде.

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