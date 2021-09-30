Главные новости за 30 сентября 2021 года

- Коронавирусом в Украине заболели еще 11 757 человек. Умерли 194 человека.

- Вакцинация от коронавируса в Украине продолжается. Укололись уже более семи миллионов человек.

- Средняя зарплата в Украине составила 13 525 гривен. Больше всего платят летчикам.

- Народные депутаты от «Слуги народа» инициируют рассмотрение вопроса об отставке председателя Дмитрия Разумкова. По данным СМИ, сбор подписей будет проводиться на выездном съезде фракции в Трускавце.

- Кабмин внес изменения в Правила дорожного движения. Они, в частности, касаются велосипедистов, дорожной разметки и знаков.

- Суд вынес приговор по делу Николя Саркози. Бывший президент Франции проведет год под домашним арестом.