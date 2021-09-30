Французский суд разрешил Саркози не сидеть в тюрьме

Главное: Суд вынес приговор по делу Николя Саркози. Бывший президент Франции проведет год под домашним арестом.

Детали: Во Франции завершился судебный процесс по делу бывшего президента страны Николя Саркози. Приговор вынес Парижский исправительный суд.

Экс-лидер страны был признан виновным в незаконном финансировании предвыборной кампании в 2012 году.

При этом он получил лишь год ограничения свободы. Николя Саркози будет отбывать свой срок под домашним арестом под контролем электронных средств слежения.

Суд установил, что политик продолжал предвыборные митинги, несмотря на превышение расходов выше установленного законом лимита.

Всего на кампанию было истрачено более 42 миллионов евро вместо допустимых по закону 22 миллионов.

Судья Каролин Вигье заявила: «Николя Саркози знал о максимальной законной сумме расходов на кампанию. Его дважды предупреждали о перерасходах, однако он продолжал действовать, как и прежде. Кампания 2012 года была не первой для него и он уже хорошо разбирался в соответствующем законодательстве».

В тему: Ранее Николя Саркози признали виновным в коррупции и приговорили к трем годам лишения свободы, предполагалось, что два из них он отсидит только условно.