Зеленский честно рассказал, сколько украинцы заплатят за тепло в условиях роста цен на энергоносители

Главное: Президент Владимир Зеленский пообещал, что цены на тепло и горячую воду в Украине не повысятся, несмотря на рост мировых цен на энергоносители.

Детали: До конца отопительного сезона коммунальные тарифы для населения в Украине повышаться не будут. Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сегодня на заседании Конгресса местных и региональных властей при президенте Украины 30 сентября заявил глава государства Владимир Зеленский.

«До конца отопительного сезона тарифы на тепло, тарифы на горячую воду для населения не будут повышаться», — заявил он, подчеркнув, что на это решение не должен влиять рост мировых цен на энергоносители.

В тему: 14 сентября 2021 года премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что цена на газ до мая 2022 года расти не будет.