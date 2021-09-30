В Украине в очередной раз изменили Правила дорожного движения

Главное: Кабмин внес изменения в Правила дорожного движения. Они, в частности, касаются велосипедистов, дорожной разметки и знаков.

Детали: Правительство Украины на заседании 29 сентября одобрило проект изменений в Правила дорожного движения. Как сообщает РБК-Украина, часть нововведений связана с велосипедистами.

В частности, дается новое определение велосипедной дорожки, впервые вводятся понятия велосипедной полосы и велосипедного переезда (место пересечения перекрестка дорог). Кроме того, детально регламентируется, как должны перемещаться велосипедисты, указаны их права и обязанности.

Кроме того, появятся новые дорожные знаки: жилой зоны, пешеходной дорожки, начала населенного пункта и его окончания, направления поворота, места разрешенной остановки и стоянки, запрета движения транспортных средств и т. д.

Кроме того, в Правилах дорожного движения появятся такие дорожные знаки:

1.41 «Участок концентрации дорожно-транспортных происшествий»

3.44 и 3.45 «Движение указанніх транспортных средств запрещено»

4.15 «Конец дорожки для велосипедистов»

4.18 «Смежные пешеходная и велосипедная дорожки»

4.21 «Движение с использованием цепей противоскольжения»

4.22 «Конец участка движение с использованием цепей противоскольжения»

4.23 «Дорога для совмещенного движения автомобилей и велосипедов»

4.24. «Конец дороги для совместного движения автомобилей и велосипедов»

Вводится и новая разметка для обозначения «лежащего полицейского», выделенных мест парковки вдоль дорог и приближения к кольцевой развязке. К существующей вертикальной разметке добавляется новая — желто-красная.

Изменения в ПДД вступают в силу с момента официальной публикации постановления Кабмина, кроме тех случаев, когда иные сроки указаны в самом документе.

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