Автомобиль с украинцами разорвало на части в Польше, есть погибшие

Главное: Под городом Лодзь в Польше произошло резонансное ДТП. В результате удара об электрический столб автомобиль BMW, в котором находились четверо украинцев, разорвало на части. Три человека погибли на месте.

Детали: Вечером 29 сентября вблизи населенного пункта Жгув недалеко от Лодзи в центре Польши в автомобильной аварии погибли трое граждан Украины. Как сообщает «Укринформ» со ссылкой на пресс-секретаря полиции Лодзинского воеводства Иоанну Концку, из них двое мужчин в возрасте 23 и 25 лет и 23-летняя женщина.

Еще одна женщина 25 лет находится в больнице.

«Удалось подтвердить, что в автомобиле на польской регистрации путешествовали четверо граждан Украины, они проживали во Вроцлаве», — рассказала Концка, добавив, что двое из погибших, вероятно, были супругами.

По предварительной информации, водитель автомобиля BMW, на котором путешествовали украинцы по дороге национального значения № 91 в направлении города Катовице, потерял контроль над транспортным средством. В результате автомобиль на большой скорости наехал на электрический столб и развалился на две части.

На месте работали спасатели со специальным оборудованием, поскольку пострадавших нужно было извлекать из искореженного автомобиля.

При этом пострадали еще два автомобиля, но пострадавших среди пассажиров этих транспортных средств нет.

Расследование дела этого ДТП находится под контролем прокуратуры в Лодзи.

В тему: 7 сентября 2021 года в Польше произошло ДТП, в котором получили травмы семеро украинцев.