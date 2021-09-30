Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Мэр Запорожья ушел в отставку подобру-поздорову

Мэр Запорожья ушел в отставку подобру-поздорову

Александр Панько
30.09.21 09:34
391
Мэр Запорожья ушел в отставку подобру-поздорову

Главное: На внеочередной сессии Запорожского городского совета депутаты поддержали решение о прекращении полномочий Владимира Буряка. Он заявил, что таким образом решил последовать совету врачей.

Детали: Вечером 29 октября в Запорожье состоялась внеочередная сессия городского совета, в ходе которой депутаты рассмотрели решение о досрочном прекращении полномочий городского головы Владимира Буряка и увольнения его с должности. Как сообщается на официальном сайте горсовета, в ходе тайного голосования это решение поддержали 45 человек.

Против проголосовали 2, воздержались 3.

Также депутаты поддержали решение городского совета о возложении полномочий городского головы на секретаря городского совета Анатолия Куртева.

Он будет выполнять полномочия городского головы до избрания городского головы на внеочередных выборах или до открытия первой сессии городского совета, которая будет избрана на очередных выборах.

Сам Буряк заявил, что принял решение уйти в отставку по состоянию здоровья. «Вы знаете, что я был на больничном и проходил обследование. Учитывая то, что я трижды был на операционном столе, врачи рекомендуют мне поберечь здоровье, поскольку впереди еще несколько обследований», — написал он на своей странице в Facebook, добавив, что не собирается уезжать из города и уходить из политики.

Справка: Владимир Буряк стал городским головой Запорожья 25 ноября 2015 года. Прошлой осенью он был избран на второй срок.

19 августа 2020 года Национальная полиция провела серию обысков в кабинете Буряка и других чиновников города. Тогда же он заявил о давлении, «которого не было со времен Януковича» и назвал обыски в мэрии города «проявлением беспрецедентного давления с целью захватить власть в городе».

В тему: 15 августа в селе Вольное Днепропетровской области погиб мэр Кривого Рога 48-летний Константин Павлов.

Тогда же появились фото и видео с места преступления, на которых пользователи интернета рассмотрели странные несовпадения.

На данный момент следствие рассматривает четыре версии случившегося, в том числе доведение до самоубийства.

СМИ узнали, что могло довести мэра Кривого Рога до самоубийства.

Тэги: Запорожье, здоровье, политика, отставка, горсовет, новости Украины, Владимир Буряк

Комментарии

Статьи

29.09.21 20:42

Венгрия страшно обидела Украину

Автор: Кирило Сахнюк

Дайджест

Дмитрий Коновал и Дмитрий Шувал провернули грандиозную аферу AssetG Finance
29.09.21 09:08

Дмитрий Коновал и Дмитрий Шувал провернули грандиозную аферу AssetG Finance

Автор: «Антикор»

Выбор редакции
Убийца собственного сына из Ровно - член секты индуистов
Убийца собственного сына из Ровно - член секты индуистов
Убийца собственного сына из Ровно - член секты индуистов
Убийца собственного сына из Ровно - член секты индуистов
Почему в Украине воспитывают образованных обезьянок, а не мыслящих людей
Почему в Украине воспитывают образованных обезьянок, а не мыслящих людей
Как включить VPN, чтоб открыть незаконно заблокированные сайты. Инструкция
Как включить VPN, чтоб открыть незаконно заблокированные сайты. Инструкция
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Vedalife - секта под прикрытием?
Vedalife - секта под прикрытием?
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
30.09.21 11:31

Арахамия: «Коррупция в ДНК в Украине просто зашита»
30.09.21 11:22

В Ужгороде верующие УПЦ совершили ночной крестный ход вокруг города
30.09.21 10:52

Власти Непала решили узнать, сколько в стране представителей «третьего» пола
30.09.21 10:44

В Винницкой области освящен новый храм УПЦ
30.09.21 10:18

В Карпатах перевернулся автомобиль с туристами
30.09.21 10:16

Стало известно, кто сможет воочию увидеть Олимпийские игры в Пекине
30.09.21 09:16

От коронавируса в Украине уже укололись более семи миллионов людей
30.09.21 09:05

Коронавирус в Украине: 11 757 заболевших и 194 погибших
30.09.21 05:37

Международный день переводчика: какой праздник отмечается 30 сентября 2021 года
29.09.21 23:55

Лига чемпионов: «Динамо» разгромно проиграло в Мюнхене
30.09.21 09:05

Коронавирус в Украине: 11 757 заболевших и 194 погибших
29.09.21 23:55

Лига чемпионов: «Динамо» разгромно проиграло в Мюнхене
29.09.21 22:41

Миллионы пользователей уже завтра могут остаться без интернета: стало известно, что происходит
29.09.21 19:00

Главные новости за 29 сентября 2021 года
29.09.21 15:41

Во время локдауна полиция будет проверять у украинцев ковид-сертификаты
29.09.21 09:58

Заболеваемость ковидом в Украине резко выросла: названы самые заразные регионы
29.09.21 09:33

Коронавирус в Украине: 9 666 заболевших и 217 погибших
28.09.21 21:48

Кличко сделал Усику крайне символичный подарок
28.09.21 21:47

Лига чемпионов: «Шахтер» и «Интер» разошлись нулевой ничьей в Киеве
28.09.21 19:00

Главные новости за 28 сентября 2021 года
25.09.21 15:35

В РПЦ рассмотрят обращения священников Александрийской Церкви о переходе в Московский Патриархат
27.09.21 16:33

В работе Приват24 произошел очередной сбой
27.09.21 16:02

В УПЦ рассказали о духовном смысле праздника Воздвижения Креста Господня
25.09.21 20:06

Бой Усик - Джошуа: где смотреть прямую трансляцию
28.09.21 12:36

«Наш 100% чел» и «продюсер из квартала»: в Сеть слили характеристики некоторых «слуг народа»
24.09.21 23:32

Джошуа еще до боя превзошел Усика в одном показателе
28.09.21 19:00

Главные новости за 28 сентября 2021 года
28.09.21 16:59

Работники дома ребенка в Луцке заразили коронавирусом половину детей
24.09.21 19:00

Главные новости за 24 сентября 2021 года
26.09.21 20:14

После боя с Усиком у Энтони Джошуа подозревают перелом глазницы
Фото и Видео
В Киеве взволнованный житель Отрадного решил переименовать Троещину
В Киеве взволнованный житель Отрадного решил переименовать Троещину
В Киеве взволнованный житель Отрадного решил переименовать Троещину
В Киеве взволнованный житель Отрадного решил переименовать Троещину
Появилось видео, как на АЗС в Киеве убили мужчину
Появилось видео, как на АЗС в Киеве убили мужчину
«Слуги народа» будут раздавать в Трускавце «партийные Оскары» и танцевать под музыку диджея Арахамии
«Слуги народа» будут раздавать в Трускавце «партийные Оскары» и танцевать под музыку диджея Арахамии
В ходе ремонта дорог в двух областях найдены керамические артефакты возрастом до 7 тыс. лет
В ходе ремонта дорог в двух областях найдены керамические артефакты возрастом до 7 тыс. лет
Черноморские пограничники нашли в контейнерах с тканями нелегалов из Сирии
Черноморские пограничники нашли в контейнерах с тканями нелегалов из Сирии
Спасатели показали эвакуацию людей во время пожара в Хмельницком
Спасатели показали эвакуацию людей во время пожара в Хмельницком
В Питере произошло нечто действительно очень странное
В Питере произошло нечто действительно очень странное
Опубликовано видео впечатляющей песчаной бури в Бразилии
Опубликовано видео впечатляющей песчаной бури в Бразилии
В России мост рухнул прямо на авто – погибли люди
В России мост рухнул прямо на авто – погибли люди
Появилось видео, как Байдену вкололи третью дозу вакцины
Появилось видео, как Байдену вкололи третью дозу вакцины
fraza.com
Новости блогосферы
26.09.21 18:20

Европа на грани начала новой войны
23.09.21 20:47

Почему прямое внешнее управление Украиной хуже олигархического
13.09.21 11:17

Латинизация Украины: прочь от наследия Руси и слияние с польским языком
11.09.21 14:04

Трагедия 11 сентября: почему никто не вспоминает про жертв хищнической политики США?

Опрос

На каком языке вы разговариваете?

посмотреть результаты
© 2021 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.