Мэр Запорожья ушел в отставку подобру-поздорову

Главное: На внеочередной сессии Запорожского городского совета депутаты поддержали решение о прекращении полномочий Владимира Буряка. Он заявил, что таким образом решил последовать совету врачей.

Детали: Вечером 29 октября в Запорожье состоялась внеочередная сессия городского совета, в ходе которой депутаты рассмотрели решение о досрочном прекращении полномочий городского головы Владимира Буряка и увольнения его с должности. Как сообщается на официальном сайте горсовета, в ходе тайного голосования это решение поддержали 45 человек.

Против проголосовали 2, воздержались 3.

Также депутаты поддержали решение городского совета о возложении полномочий городского головы на секретаря городского совета Анатолия Куртева.

Он будет выполнять полномочия городского головы до избрания городского головы на внеочередных выборах или до открытия первой сессии городского совета, которая будет избрана на очередных выборах.

Сам Буряк заявил, что принял решение уйти в отставку по состоянию здоровья. «Вы знаете, что я был на больничном и проходил обследование. Учитывая то, что я трижды был на операционном столе, врачи рекомендуют мне поберечь здоровье, поскольку впереди еще несколько обследований», — написал он на своей странице в Facebook, добавив, что не собирается уезжать из города и уходить из политики.

Справка: Владимир Буряк стал городским головой Запорожья 25 ноября 2015 года. Прошлой осенью он был избран на второй срок.

19 августа 2020 года Национальная полиция провела серию обысков в кабинете Буряка и других чиновников города. Тогда же он заявил о давлении, «которого не было со времен Януковича» и назвал обыски в мэрии города «проявлением беспрецедентного давления с целью захватить власть в городе».

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