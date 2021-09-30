Коронавирус в Украине: 11 757 заболевших и 194 погибших

Главное: Коронавирусом в Украине заболели еще 11 757 человек. Умерли 194 человека.

Детали: В Украине ухудшается ситуация с коронавирусом. Данные на четверг, 30 сентября, приводит министерство здравоохранения.

Заболели еще 11 757 человек. Госпитализация понадобилась для 2 556 больных, а выздоровели 3 839 людей.

Проведено такое число тестов: методом ПЦР – 46 604, методом ИФА – 10 626, экспресс-тестами – 36 126.

Наибольший прирост больных фиксировали в Харьковской (1 087), Львовской (927) и Днепропетровской (926) областях.

Умерли 194 человека. С начала пандемии скончались 56 274 больных.

За все время заболели 2 423 379 людей, а выздоровели 2 255 191 человек.

В тему: Стало известно, кто в Украине умирает от коронавируса чаще всего.