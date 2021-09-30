Лига чемпионов: «Динамо» разгромно проиграло в Мюнхене

Главное: Во втором туре группового этапа Лиги чемпионов киевское «Динамо» играло на выезде с мюнхенской «Баварией». Финальный счет – 5:0 в пользу немцев.

Детали: Сегодня, 29 сентября, киевское «Динамо» провело свой второй поединок на групповом этапе Лиги чемпионов. Подопечные Мирчи Луческу на выезде встречались с мюнхенской «Баварией».

Немецкий гранд считался явным фаворитом этой встречи и доказал, что не зря эксперты так считали. Первый тайм хозяева поля закончили со счетом 2:0 благодаря «дублю» Левандовски. Первый гол поляк забил с пенальти, а второй – после дикой ошибки киевлян в обороне.

Вторая половина встречи снова прошла под диктовку немцев и, ка крезультат, счет они довели до непристойного. На 68-й минуте Гнабри мощно пробил под перекладину, не оставив Бущану шансов, через несколько минут Сане застал голкипера «Динамо» врасплох мощным ударом с левого фланга, а за несколько минут до финального свистка Шупо-Мотинг поставил точку в матче, переиграв на втором этаже Кендзеру.

В параллельном поединке группы Е португальская «Бенфика» дома без проблем разобралась с каталонской «Барселоной» - 3:0.

Турнирная таблица:

1. «Бавария» - 2 игры / 6 очков;

2. «Бенфика» - 2 / 4;

3. «Динамо» - 2 / 1;

4. «Барселона» - 2 / 0.

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