Миллионы пользователей уже завтра могут остаться без интернета: стало известно, что происходит

Главное: Миллионы устройств, работающих на операционных системах Android, iOS и Windows, могут лишиться доступа к интернету в течении нескольких часов из-за окончания срока действия цифрового сертификата для шифрования соединений смартфонов и компьютеров с глобальной сетью.

Детали: 30 октября некоторые компьютеры и смартфоны могут лишиться доступа к сети уже 30 сентября. Как сообщает Lenta.ru со ссылкой на эксперта в области информационной безопасности Скотта Хелме, в этот день истечет срок действия корневого сертификата IdentTrust DST Root CA X3, выпущенного некоммерческой организацией Let’s Encrypt.

Сертификат отвечает за шифрование соединений между конечными устройствами и интернетом. Его основная задача — защита от перехвата данных, которыми обмениваются гаджеты и компьютеры с глобальной сетью.

«Ситуация с истечением срока действия сертификата возникает не впервые. Если ситуация будет развиваться так же, как и раньше, то многие пользователи и компании наверняка столкнутся с проблемами. В последний раз это случилось 30 мая 2020 года, и тогда многие пользователи столкнулись со сбоями», — предупредил специалист, подчеркнув, что в первую очередь проблемы ждут устройства, которые не получают регулярных обновлений программного обеспечения, и смартфоны с устаревшими версиями операционной системы и ПО.

В частности, по словам Хелме, речь идет об iOS 10 и macOS 10.12.0 и более старых версий, Windows XP с Service Pack 3, а также, в зависимости от конкретных версий, PlayStations 3 и 4, Nintendo 3DS, Ubuntu Java 8 и других.

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