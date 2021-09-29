Британские ученые рассказали, какая связь между вашими джинсами и диабетом

Главное: Британские ученые провели исследование, в ходе которого выяснили, что взрослые люди, которые не могут влезть в джинсы, купленные ими в 21 год, попадают в группу риска развития сахарного диабета второго типа.

Детали: Британский профессор Рой Тейлор совместно с врачом Ахмадом Аль-Мрабехом раскрыли способ, помогающий определить риск развития диабета с помощью джинсов. Как сообщает The Guardian, они выяснили, что взрослые люди, которые не могут влезть в джинсы, купленные ими в 21 год, попадают в группу риска развития сахарного диабета второго типа.

По их словам, джинсы и брюки размера, который вы носили в 21 год, могут быть тесными и доставлять небольшой дискомфорт, но они обязательно должны застегнуться на вас. В противном случае вы набрали за короткий период чрезмерный вес, даже если речь не идет об ожирении.

Так как сахарный диабет может развиться и при нормальном индексе массы тела, ученые предлагают для его выявления проводить тест с джинсами и обследоваться у медиков.

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