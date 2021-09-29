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Новости > Во время локдауна полиция будет проверять у украинцев ковид-сертификаты

Во время локдауна полиция будет проверять у украинцев ковид-сертификаты

Александр Панько
29.09.21 15:41
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Во время локдауна полиция будет проверять у украинцев ковид-сертификаты

Главное: Компетентные органы имеют право проверять COVID-сертификаты у граждан во время локдауна. Среди таких органов и Национальная полиция.

Детали: Каждый ковид-сертификат и справка о вакцинации должны содержать QR-код, который подтверждает достоверность медицинского документа. Как сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на главу Национальной полиции Игоря Клименко, ряд госорганов имеют полномочия проверять их действительность.

В частности, речь идет о Госпродпотребслужбе, органах местной власти и др. «И Национальная полиция также есть в этом списке, хотя и не определена ответственной в этом процессе», — заявил он.

По словам Клименко, Нацполиция и Минцифры разработали и начали интеграцию соответствующего программного обеспечения на планшеты полицейских, чтобы они могли быстро и бесперебойно проверить сертификат в «Дии» или сканировать бумажный его вариант.

«Подобно тому, как работает сейчас проверка водительских удостоверений. Через несколько дней этот процесс полностью наладится», — заключил глава Нацполиции.

В тему: 13 сентября 2021 года Кабинет министров принял изменения в постановление № 1236, устанавливающие новые карантинные ограничения для предотвращения распространения COVID-19. Принятые изменения предусматривают, что COVID-сертификат будет иметь две опции (так называемые «желтый» или «зеленый») и будет содержать информацию о вакцинации, отрицательный результат тестирования (действует 72 ч.) или выздоровления от COVID-19.

С 15 сентября электронные «зеленые» сертификаты о полной вакцинации от коронавируса действуют на протяжении 1 года.

Тэги: здоровье, сертификат, вакцинация, криминал, Национальная полиция Украины, новости Украины, Игорь Клименко, COVID-19, COVID-сертификат

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