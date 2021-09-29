Украинцы задолжали за коммуналку астрономическую сумму

Главное: Украинцы задолжали более 64 млрд грн за оплату коммунальных услуг. Около трети этой суммы приходится на поставки и распределения газа.

Детали: За год количество долгов украинцев за коммунальные услуги выросло в 1,5 раза. Как сообщает Opendatabot, по состоянию на август 2021 долги за коммуналку достигли 64,4 млрд гривен.

На данный момент количество дел о долгах в Едином реестре должников достигло 450753. Процент долгов за коммунальные платежи составляет 7% от общего количества долгов украинцев.

При этом больше всего украинцы должны за доставку и распределение природного газа — 23,7 млрд грн. За поставки тепловой энергии и горячей воды — 20,3 млрд и за поставки и распределение электрической энергии — 7,1 млрд грн.

В тему: По данным Госкомстата, по состоянию на конец июля 2021 г долг украинцев перед государством за жилищно-коммунальные услуги уменьшился почти на 2 млрд гривен.