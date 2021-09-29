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Новости > Между Украиной и Польшей снова будут ходить поезда

Между Украиной и Польшей снова будут ходить поезда

Александр Панько
29.09.21 19:06
345
Между Украиной и Польшей снова будут ходить поезда

Главное: Поезда между Польшей и Украиной будут ходить с 1 октября. Запрет снимают.

Детали: Правительство Польши приняло решение снять запрет на железнодорожное сообщение с Украиной. Составы смогут курсировать уже с 1 октября.

Сообщение было прервано из-за пандемии коронавируса еще 15 марта прошлого года.

Планируется, что восстановят свою работу такие маршруты: два скоростных поезда Киев-Перемышль, Одесса-Перемышль, Киев-Варшава, Львов-Вроцлав и беспересадочные вагоны Киев-Вроцлав.

В тему: Появилось видео, как под Ровно горел поезд.

Тэги: общество, поезд, Польша, новости Украины

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