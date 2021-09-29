Глава крупнейшего банка США не на шутку испугался дефолта

Главное: Глава крупнейшего американского банка JPMorgan Chase Джейми Даймон предупредил, что возможный дефолт США из-за лимита государственного долга будет иметь катастрофические последствия для экономики страны.

Детали: Крупнейшая кредитная организация США JPMorgan Chase начала продумывать последствия дефолта, если в американском Сенате не сумеют согласовать и одобрить финансирование правительства и повысить потолок госдолга. Как сообщает Lenta.ru со ссылкой на главу банка Джейми Даймона, они делают это уже в третий раз.

По его словам, до сих пор каждый раз, когда возникала угроза дефолта, ее удавалось предотвратить. «Но мы никогда не должны даже приближаться к ее началу. Я думаю, что все это неправильно, и мы должны принять двухпартийный законопроект и избавиться от потолка долга», — заявил он, подчеркнув, что дефолт будет иметь самые катастрофические последствия как для экономики страны, так и для всего мира.

В тему: Республиканцы в Сенате США заблокировали законопроект о финансировании правительства и повышении потолка государственного долга. Если Конгресс до 1 октября не поднимет лимит государственного долга, то страна может объявить дефолт.

По словам министра финансов США Джанет Йеллен, нежелание законодательных органов поднять потолок госдолга может привести к тому, что США окажется на грани экономической катастрофы.