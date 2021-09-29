Один из ключевых киевских мостов перекроют на четыре дня

Главное: Мост Метро в Киеве перекроют. Проблемы для транспорта будут длиться четыре дня.

Детали: В Киеве с 1 октября на четыре дня ограничат движение транспорта на мосту Метро, чтобы провести ремонтные работы. Об этом сообщает городская мэрия.

Информируется, что ограничение будет действовать с 21-00 1 октября до 17-00 4 октября.

Как стало известно, в рамках эксплуатационного содержания сооружения силами КП «Киевавтодормост» будут ремонтировать деформационные швы.

Уточняется, что работы в направлении левого берега планируют начать в ночь на субботу 2 октября.

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