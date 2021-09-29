До конца года в армию призовут 13 575 украинцев

Главное: В Украине грядет военный призыв. В армию пойдут более 13,5 тысяч людей.

Детали: В Украине готовится военный призыв. Он пройдет в октябре-декабре.

Цифры назвал Кабинет министров.

В армию призовут 13 575 человек, а расходы составят 62,9 миллиона гривен.

Уточняется, что в вооруженные силы призовут 6 500 человек, в Госспецтрансслужбу – 600, в Национальную гвардию – 4 775, а в Госпогранслужбу – 1 700.

Как стало известно, расходы на одного призывника составляет 4 633 гривны 13 копеек.

Деньги поделят так: 4 540 гривен – выплаты денежной помощи гражданам Украины, которые призываются на срочную военную службу, а еще 93,13 гривен – подготовку и проведение призыва на срочную военную службу (без учета средств на питание и перевозку граждан Украины, призванных на срочную военную службу, из сборных пунктов областных, Киевского городского территориальных центров комплектования и социальной поддержки к месту службы).

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