Девушка на красном «Пежо» на полном ходу протаранила автобус с детьми в Киеве

Главное: В центре Киева девушка на красном «Пежо» въехала на скорости в автобус с детьми. Пострадали двое несовершеннолетних.
Детали: Сегодня в Киеве на Московской улице столкнулись легковой автомобиль Peugeot и автобус, который перевозил детей. Как сообщает «Обозреватель», по предварительной информации, в результате аварии пострадали двое несовершеннолетних.
По словам очевидцев, девушка-водитель легкового автомобиля на скорости протаранила автобус со школьниками 2-3 классов. В результате столкновения дети, находившиеся в салоне, упали.
Один мальчик получил серьезную травму головы, а девочка внутренние травмы. Их госпитализировали в больницу.
Из-за ДТП на данном участке дороги образовалась пробка.
В полиции Киева сообщили, что детали и обстоятельства происшествия устанавливаются. На месте работают следователи.
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