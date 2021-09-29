Девушка на красном «Пежо» на полном ходу протаранила автобус с детьми в Киеве

Главное: В центре Киева девушка на красном «Пежо» въехала на скорости в автобус с детьми. Пострадали двое несовершеннолетних.

Детали: Сегодня в Киеве на Московской улице столкнулись легковой автомобиль Peugeot и автобус, который перевозил детей. Как сообщает «Обозреватель», по предварительной информации, в результате аварии пострадали двое несовершеннолетних.

По словам очевидцев, девушка-водитель легкового автомобиля на скорости протаранила автобус со школьниками 2-3 классов. В результате столкновения дети, находившиеся в салоне, упали.

Один мальчик получил серьезную травму головы, а девочка внутренние травмы. Их госпитализировали в больницу.

Из-за ДТП на данном участке дороги образовалась пробка.

В полиции Киева сообщили, что детали и обстоятельства происшествия устанавливаются. На месте работают следователи.

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