Украинцам намекнули, когда наконец-то включат отопление

Главное: Украина готовится начать отопительный сезон. Условия поведал премьер.

Детали: Украинцам поведали, когда в стране включат отопление. Об этом поведал премьер-министр Денис Шмыгаль.

Он сообщил, что данное решение примут власти на местах.

Произойдет это тогда, когда среднесуточная температура в течение трех дней будет меньше восьми градусов тепла.

Глава правительства заверил, что подготовка к отопительному сезону находится на завершающем этапе.

Чиновник информировал: «Готовность более 90% по всей стране, а некоторые города готовы практически на 100%. Сейчас в подземных хранилищах 18,8 миллиарда кубометров газа. Средств для дополнительной закупки газа достаточно».

В тему: Шмыгаль рассказал, насколько Украина готова к отопительному сезону.