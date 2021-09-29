Британские ученые спрогнозировали, когда исчезнет человечество

Главное: Группа ученых из США и Великобритании смоделировала вероятные сценарии глобального потепления и предсказали вымирание человечества через пять веков.

Детали: Американские и британские климатологи создали три модели возможных климатических изменений на Земле. Как сообщает Lenta.ru, согласно одной из них уже через 500 лет Земля изменится настолько, что человечество будет вынуждено бороться за выживание и сохранение своих исторически и географически укоренившихся культур.

По прогнозу ученых, через несколько столетий часть планеты будет непригодна для проживания и из-за уменьшения площади плодородных земель людям придется испытывать дефицит в ряде сельскохозяйственных культур, в частности, пшеницы и картофеля.

Специалисты призвали страны объединить усилия в борьбе с глобальным потеплением.

В тему: В октябре 2020 года Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что нынешнее столетие может оказаться последним для человечества, если не начать борьбу с глобальным потеплением.

По данным климатологов Организации объединенных наций, в ближайшие десятилетия признаки глобального потепления почувствуют все страны, так как повышение температуры на планете достигнет критических значений для сельского хозяйства и здравоохранения.

По последним данным, с 1900 по 2018 гг уровень мирового океана поднялся на 20 сантиметров, а средние глобальные температуры увеличились по меньшей мере на 1,06 градуса Цельсия по сравнению с доиндустриальной уровнями.

Напомним: В начале 2020 года ученые из университета Святого Томаса в Миннесоте (США) сообщили, что последние пять лет являются рекордными относительно повышения температуры мирового океана.

Летом того же года на архипелаге Шпицберген температура воздуха поднялась до 21,7 градусов тепла. Это стало рекордом за все время наблюдений.

В сентябре ученые из Бернского университета в Швейцарии установили, что в результате человеческой деятельности частота появления в Мировом океане тепловых волн увеличилась в несколько раз, что имеет катастрофическое воздействие на разрушение морских экосистем и наносит серьезный ущерб рыболовству.

В феврале 2021 года группа ученых зафиксировала стремительное увеличение содержания пресной воды в Северном Ледовитом океане. Ее проникновение в Атлантический океан может иметь катастрофические последствия для глобального климата.

В то же время глобальное потепление приводит к снижению уровня кислорода в пресноводных озерах, расположенных в поясе умеренного климата, что угрожает биоразнообразию и качеству питьевой воды.

В июле ученые из Лондонской школы гигиены и тропической медицины обнаружили, что изменение климата ускорило заражение людей малярией и лихорадкой денге, которые переносятся комарами. По прогнозам ученых, если ситуация будет так развиваться и дальше, то уже к 2080 г под риском заражения этими болезнями окажется около 8 млрд человек.