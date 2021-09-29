Искусственный интеллект сильно огорчил сотрудников национальной галереи в Лондоне

Главное: Искусственный интеллект с вероятностью в 91,78% определил, что картина Рубенса «Самсон и Далила», оригинал которой, как считается, выставлен в Национальной галерее Лондона, является подделкой.

Детали: Участники швейцарского проекта Art Recognition проанализировали картину Питера Пауля Рубенса «Самсон и Далила» из Национальной галереи Лондона при помощи нейросетей. Как сообщает The Guardian, сравнив ее с 148 другими картинами художника, алгоритм несколько раз подряд приходил к выводу, что с вероятностью более 90%, она была написана другим художником.

При этом нейросеть подтвердила, что другая картина из Национальной галереи — «Вид на Хет Стин ранним утром» — на 98,76% является произведением кисти Рубенса.

Справка: Британская галерея приобрела полотно «Самсон и Далила» на аукционе Christie’s еще в 1980 году за рекордные на тот момент 2,5 млн фунтов стерлингов. Некоторые эксперты считают, что это лишь реплика оригинала, который Рубенс написал в 1608-1609 гг для своего покровителя Николааса Рококса, после того, как она исчезла в 1640 г и была найдена лишь в 1926 г.

В тему: В 2011 году в США была найдена считающаяся утерянной картина Леонардо да Винчи «Спаситель мира».

В 2017 году ее продали на аукционе Christie’s в Нью-Йорке за $400 млн. Эта сумма оказалась рекордной для выставленного на аукцион произведения искусства на тот момент.

Весной 2019 года она вновь пропала после выставки в Абу-Даби и в итоге была обнаружена на яхте Serene, принадлежащей наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бин Салману.