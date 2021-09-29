Сотрудники ВОЗ, которые должны были бороться с Эболой в Конго, насиловали местных женщин

Главное: Независимая комиссия при Всемирной организации здравоохранения установила, что работники организации были причастны к ряду сексуальных преступлений в ДР Конго в 2018-2020 гг.

Детали: Более 50 женщин в Демократической Республике Конго заявили о сексуальных домогательствах со стороны представителей международных организаций и работников, которые помогали стране справляться с десятой вспышкой вируса Эбола. Как сообщает «Громадське», 29 пострадавших забеременели; большинство из них заставили потом сделать аборт.

Расследование выявило в целом 83 причастных к притязаниям, из них 21 сотрудничал с ВОЗ.

По словам пострадавших женщин, их спаивали алкоголем, после чего втайне забирали в больницы, где заставляли заниматься сексом.

Кроме того, некоторые из работниц гуманитарных миссий в ДР Конго заявили комиссии при ВОЗ, что их добивались и насиловали, обещая в противном случае лишить работы или платы либо наоборот — предлагая большую зарплату или лучшую работу в случае согласия.

Отметим, что Гендиректор ВОЗ Тедрос Гебрейесус уже публично извинился перед жертвами домогательств и заявил, что виновным в домогательствах, чьи личности установили, навсегда запретили сотрудничество с организацией; в частности с четырьмя работниками досрочно прекратили договора.

Справка: В 2019 г ООН зафиксировала 175 заявлений о домогательствах или изнасилованиях со стороны своих сотрудников, из них по состоянию на июль 2020 года расследовались более 140.

Последняя вспышка лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго длилась с 2018-го по июнь 2020 года. Она привела к смерти более 2200 человек — это второй крупнейший показатель с 1976 года, когда болезнь впервые открыли.

В тему: В феврале 2014 года Организация Объединенных Наций осудила Римско-католическую церковь в связи с политикой, которая разрешает священникам насиловать и развращать тысячи детей во всем мире.