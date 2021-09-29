Стало известно, кто в Украине умирает от коронавируса чаще всего

Главное: Чаще всего от коронавируса в Украине умирают люди пожилого возраста. 82% от всех погибших.
Детали: В Украине жертвами коронавируса чаще всего становятся пожилые люди. Данные приводит министерство здравоохранения.
Уточняется, что 82% всех умерших – это люди в возрасте от 60 лет.
Информируется, что среди жертв в данной возрастной категории сразу 98,3% не были вакцинированы.
Кроме этого 97% госпитализированных среди пожилых людей не имели полного курса вакцинации.
Констатируется: «Только 20% украинцев в возрасте от 60 лет вакцинированы хотя бы первой дозой, а полностью вакцинированы лишь 16,6%».
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