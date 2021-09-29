Датский художник вернул музею пустые рамы от картин, взяв за это 84 тыс. долларов

Главное: Датский художник Йенс Хаанинг создал инсталляцию «Хватай деньги и беги», которая представляет из себя две пустых картинные рамы. Перед этим Музей современного искусства в Ольборге заплатил ему $84000 за то, чтобы он воспроизвел на них свои старые работы.

Детали: Датского художника Йенса Хаанинга обвинили в присвоении 534 тыс. крон ($84 тыс.), которые он получил от Музея современного искусства Kunsten в Ольборге. Как сообщает Artnet News, согласно договору между художником и музеем, Хаанинг должен был использовать полученные средства для воспроизведения двух своих работ 2007 и 2010 гг, которые отражали средний годовой доход австрийца и датчанина соответственно.

Изначальные произведения представляли из себя две стеклянные рамы, под которыми находились купюры.

Но когда в музее открыли посылку с выполненным заказом, то увидели лишь две пустые рамы, которые были подписаны названием «Хватай деньги и беги».

«Идея моей работы состоит в том, что я забрал себе их деньги», — заявил художник, объяснив, что его разозлил размер гонорара, предложенного музеем за участие в выставке ($3,9 тыс.), а также само обращение по поводу реализации старых произведений, которые сам художник считает более не актуальными.

В итоге Музей пошел навстречу Хаанингу и включил пустые рамы в экспозицию «Работай над собой», посвященной положению художников на рынке труда. Однако руководство рассчитывает, что к концу выставки в январе он вернет деньги, как это предусмотрено контрактом. «Я хочу дать Йенсу право сказать, что он создал новую работу, которая фактически комментирует нашу выставку», — заявил директор музея Лассе Андерссон, подчеркнув, что «это не та сделка, которая у нас была».

Художник в ответ заявляет, что деньги возвращать не собирается.

Справка: «Хватай деньги и беги» — криминальная комедия Вуди Аллена 1969 г.