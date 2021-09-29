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Новости > Новый сериал от Netflix превратил жизнь женщины из Южной Кореи в кошмар

Новый сериал от Netflix превратил жизнь женщины из Южной Кореи в кошмар

Агата Кловская
29.09.21 10:24
470
Новый сериал от Netflix превратил жизнь женщины из Южной Кореи в кошмар

Главное: Южнокорейский сериал, вышедший на платформе Netflix, сделал жизнь местной жительницы невыносимой после того, как в одном из эпизодов на экране показали номер ее телефона.

Детали: Жительница Южной Кореи пожаловалась на веб-сериал «Игра в кальмара», который начал выходить с этого месяца на Netflix и быстро завоевал популярность благодаря увлекательному сценарию в жанре приключенческого боевика. Как сообщает «Апостроф», в первом эпизоде на экране промелькнул номер телефона одного из героев.

В итоге женщине, которой принадлежит этот номер в реальной жизни, начали звонить поклонники шоу. «Я получаю звонки и текстовые сообщения бесконечно, 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Их так много, что мне трудно продолжать повседневную жизнь. Это номер, которым я пользуюсь более 10 лет, поэтому я немного ошеломлена», — пожаловалась она.

«Дошло до того, что люди из-за своего любопытства звонят в любое время дня и ночи. Ежедневно поступает около 4000 телефонных звонков. Я даже не понимала, что происходит, потому что сериал не смотрела, пока кто-то из шутников не сказал, что этот номер был показан в шоу», — добавила пострадавшая, подчеркнув, что частые звонки разряжают аккумулятор телефона до такой степени, что он отключается.

На данный момент Netflix пытается решить проблему и может предложить ей компенсацию за неудобства.

В тему: Южнокорейский веб-сериал «Игра в кальмара» рассказывает о таинственной игре на выживание, за победу в которой борются 456 человек с финансовыми проблемами. Рекрутером участников является некий Кон Ю, чей телефон и мелькнул в первом эпизоде.

Тэги: телефон, мир, сериал, культура, Южная Корея, кинематограф, Netflix, курьезы, новости Украины

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