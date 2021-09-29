Заболеваемость ковидом в Украине резко выросла: названы самые заразные регионы

Главное: Уровень заболеваемости коронавирусной болезнью в Украине превысил норму в 3 раза. В Черновицкой области заканчиваются больничные койки с подключенным кислородом.

Детали: По состоянию на 29 сентября, в Украине в целом превышен уровень заболеваемости коронавирусной болезнью COVID-19. Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины, при норме не более 75 случаев на 100 тыс. населения в стране этот показатель составляет 225, то есть больше в 3 раза.

Самый высокий уровень заболеваемости в Луганской области (510, превышение в 6,8 раза), Черновицкой области (479, превышение в 6,4 раза) и Харьковской области (343, превышение в 4,6 раза).

Также в Донецкой области зафиксирован «красный» уровень по показателю динамики госпитализаций — 66,3% принорме не более 50%.

Вместе с тем, в Украине в целом зафиксировано превышение нормы выявления новых случаев инфицирования — при норме менее 4% для «зеленой» зоны в стране этот показатель составляет 11,6%. Самый высокий коэффициент выявления новых случаев в Харьковской (18,1%), Сумской (17,6%) и Запорожской (16,5%) областях.

При этом в Украине заняты 44,1% больничных коек с кислородом, а в Черновицкой области второй день подряд зафиксирован «красный» уровень занятости больничных коек с кислородом — 65,9% при норме не более 65%.

По данным Минздрава, показатели в Донецкой и Черновицкой областях соответствуют «оранжевой» зоне карантина, в остальных регионах — «желтой».

В тему: Накануне в доме ребенка в Луцке произошла вспышка коронавирусной болезни. По данным исполняющего обязанности директора, заболели также несколько работников, которые и стали разносчиками вируса.