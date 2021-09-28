Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > В УПЦ организовали масштабное мероприятие в Лавре к 80-й годовщине трагедии в Бабьем Яру

В УПЦ организовали масштабное мероприятие в Лавре к 80-й годовщине трагедии в Бабьем Яру

Александра Кудрявцева
28.09.21 20:40
121
В УПЦ организовали масштабное мероприятие в Лавре к 80-й годовщине трагедии в Бабьем Яру

Главное: Сегодня в Киево-Печерской лавре богословы, историки и представители общественности почтили 80-ю годовщину трагедии в Бабьем Яру.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ, в церковно-археологическом музее Киевской духовной академии состоялся научный круглый стол на тему: «Роль православного духовенства и верующих в спасении еврейского населения от Холокоста во время Второй мировой войны».

Ректор Киевской духовной академии и семинарии епископ Сильвестр (Стойчев) зачитал приветственное слово управляющего делами Украинской Православной Церкви митрополита Антония к участникам круглого стола.

«В день памяти жертв Холокоста в Украине важной задачей является исследовать роль православного духовенства в спасении еврейского населения в годы Второй мировой войны в каждом регионе нашей страны. Это может быть важным историческим фактом, который еще раз подтвердит, что любовь побеждает любой страх, что милосердие распространяется на всех без исключения, несмотря на национальные, политические, религиозные различия. Потому что добрый пастырь, настоящий христианин всегда выполняет заповедь Христа Спасителя о том, что „Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих“ (Ин. 15:13)», — отметил митрополит Антоний.

Управляющий делами УПЦ напомнил о подвиге многих православных священников и верующих, которые «рискуя собственной жизнью, прилагали усилия в спасении еврейского населения».

«Одним из таких киевских священников был Алексей Глаголев, сын выдающегося профессора Киевской духовной академии, священномученика Александра Глаголева, погибшего в застенках Лукьяновского СИЗО в 1937 году. В течение 1941-1943 годов священник Алексей Глаголев и его жена, матушка Татьяна, спасали евреев от неминуемой смерти. Отец Алексей выдавал справки о крещении на старых бланках, некоторых евреев прятал в своем доме, кого-то записывал пономарями, хористами, сторожами в храме, помогал в поиске мест для укрытия...Киево-Флоровский монастырь, возобновивший свою деятельность в 1941 году, также стал местом убежища для еврейских детей», — отметил владыка.

Митрополит Антоний подчеркнул, что тысячи православных праведников, спасая жизни евреев, своей жизнью воплотили Евангельские заповеди любви.

«Спасение евреев было рискованным, оно наказывалось смертью, но христианская любовь сильнее страха смерти. Апостол Иоанн в своем соборном послании говорит, что „в любви нет страха, ибо совершенная любовь изгоняет страх“ (1 Ин. 4:18). Воплощение этих апостольских слов мы видим в жизни этих бесстрашных подвижников, которые вместе со своими семьями были обречены на гибель в Бабьем Яру», — напомнил управляющий делами УПЦ.

Также с приветственными словами к участникам круглого стола обратились: заместитель Руководителя Офиса Президента Украины Алексей Днепров; председатель Государственной службы Украины по этнополитике и свободе совести Елена Богдан; Чрезвычайный и Полномочный посол Государства Израиль в Украине Михаэль Бродский; главный Раввин Киева и Украины, президент Объединения иудейских религиозных организаций Украины Яков Дов Блайх; главный Раввин Киева и Украины, председатель Всеукраинского конгресса иудейских религиозных общин Моше Реувен Азман; генеральный директор Национального историко-мемориального заповедника «Бабий Яр» Роза Топанова и председатель Украинского института национальной памяти Антон Дробович.

«В годы Второй Мировой войны христианское священство в прямом противостоянии с адским злом прошло страшное испытание. Смерть грозила всем, кто осмеливался помогать тем, кого нацисты приговорили к смерти. Противостоять этому организованному злу, которое разносило по миру террор и жестокость, отрицало права миллионов людей, им помогала вера в Бога. Она делала их несокрушимыми. И они спасали от смерти, рискуя своей жизнью. Праведники народов мира, Украины, праведники Бабьего Яра проявляли величие духа и благородство. Их выбор, их поступки помогают нам верить в возможность оставаться людьми с большой буквы в ужасных обстоятельствах. Именно на таких людях и держится земля. Низко кланяемся им», — отметила генеральный директор Национального историко-мемориального заповедника «Бабий Яр» Роза Топанова.

По мнению главы Украинского института национальной памяти Антона Дробовича, проведение таких мероприятий является знаком, что в Украине царит толерантность и уважение, любовь между представителями различных этносов и религиозных убеждений.

«Единство и солидарность объединяет, а зло людей разделяет...Ценно проводить такие мероприятия, чтобы они напоминали и обществу, и Церкви как большому сообществу, о том, что у нас были сложные времена сложных выборов и самых достойных представителей. И главное эти примеры не забывать. Пройти следующие испытания нам может помочь только эта память», — подчеркнул Антон Дробович, напомнив истории украинских Праведников мира.

Руководитель Центра изучения наследия новомучеников и исповедников ХХ века историк Сергей Шумило отметил, что Бабий Яр — это общее место трагедии и памяти еврейского, украинского, ромского и многих других народов.

«В течение 1941-1943 годов в Бабьем Яру были расстреляны более 100 тыс человек, погибли члены украинского и советского подполья, украинского национального движения, советские военнопленные, партизаны, душевнобольные, много ромов. Но больше всего пострадали именно сограждане еврейской национальности. Только за 2 дня 29-30 сентября 1941 нацистами были расстреляны в Бабьем Яру около 30 тыс евреев...Среди других были также расстреляны и православные священники. Первыми жертвами среди духовенства Киева были настоятель Николаевского набережного храма архимандрит Александр Вишняков и настоятель церкви на Байковом кладбище протоиерей Павел Остренский, которых расстреляли немцы в ноябре 1941 года. Их тела были закопаны вместе с другими жертвами массовых расправ в Бабьем Яру. Этот факт даже нашел свое отражение в знаменитом произведении Александра Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ», — сказал Сергей Шумило.

Историк напомнил о важности исследований роли православного духовенства и верующих в спасении еврейского населения во время Второй мировой войны.

«Надеюсь, будут проведены исследования, которые помогут открыть новые имена и подвиги наших настоящих праведников. Их подвиг заслуживает память, честь и подражание, ведь они для всех нас являются примером настоящей христианской праведности и святости, примером воплощения евангельских заповедей любви к ближним, милосердия, бескорыстия и самопожертвования даже ценой собственной жизни», — подытожил Сергей Шумило.

В тему: УПЦ в Бабьем Яру молились о расстрелянных жертвах и призвали к молитве за всех невинноубиенных.

Тэги: новости православия, УПЦ

Комментарии

Статьи

28.09.21 09:13

Информационный зоопарк от «зеленых клоунов»

Автор: Александр Карпец

Дайджест

Германия без Меркель. Как закончились выборы в Бундестаг и что это значит для Украины
28.09.21 10:54

Германия без Меркель. Как закончились выборы в Бундестаг и что это значит для Украины

Автор: Александр Панько

Выбор редакции
Убийца собственного сына из Ровно - член секты индуистов
Убийца собственного сына из Ровно - член секты индуистов
Убийца собственного сына из Ровно - член секты индуистов
Убийца собственного сына из Ровно - член секты индуистов
Почему в Украине воспитывают образованных обезьянок, а не мыслящих людей
Почему в Украине воспитывают образованных обезьянок, а не мыслящих людей
Как включить VPN, чтоб открыть незаконно заблокированные сайты. Инструкция
Как включить VPN, чтоб открыть незаконно заблокированные сайты. Инструкция
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Vedalife - секта под прикрытием?
Vedalife - секта под прикрытием?
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
28.09.21 19:45

В Крыму произошло столкновение парапланеристов
28.09.21 19:12

Количество электрозаправок в Армении от армян Украины близится к 30
28.09.21 19:00

Главные новости за 28 сентября 2021 года
28.09.21 16:59

Работники дома ребенка в Луцке заразили коронавирусом половину детей
28.09.21 16:45

В УПЦ издали официальные церковные календари на 2022 год
28.09.21 16:36

«Слуги народа» будут раздавать в Трускавце «партийные Оскары» и танцевать под музыку диджея Арахамии
28.09.21 16:00

На Киевщине и Житомирщине освящено 3 новых храма УПЦ
28.09.21 15:46

Неизвестный парень зачем-то ударил ножом в живот глухонемую девушку в Ровно
28.09.21 15:21

«Побью Антоху дважды»: у Усика рассказали о бое-реванше с Джошуа
28.09.21 14:56

Стало известно, сколько школ в Украине ушли на дистанционное обучение
28.09.21 19:00

Главные новости за 28 сентября 2021 года
28.09.21 16:36

«Слуги народа» будут раздавать в Трускавце «партийные Оскары» и танцевать под музыку диджея Арахамии
28.09.21 15:21

«Побью Антоху дважды»: у Усика рассказали о бое-реванше с Джошуа
28.09.21 13:37

Республиканцы поставили США на грань экономической катастрофы
28.09.21 12:38

Цена на газ в Европе перевалила за психологическую отметку
28.09.21 11:57

В «Слуге народа» рассказали о покушении на Шефира «по методике Аль Капоне»
28.09.21 10:45

Патриарх Кирилл назвал вторжение Варфоломея в Украину безумием
28.09.21 09:23

На дорогах Украины работают уже более полутора сотен камер видеофиксации нарушений ПДД
28.09.21 08:54

Коронавирус в Украине: 6 552 заболевших и 143 погибших
27.09.21 19:00

Главные новости за 27 сентября 2021 года
25.09.21 15:35

В РПЦ рассмотрят обращения священников Александрийской Церкви о переходе в Московский Патриархат
27.09.21 16:33

В работе Приват24 произошел очередной сбой
25.09.21 20:06

Бой Усик - Джошуа: где смотреть прямую трансляцию
27.09.21 16:02

В УПЦ рассказали о духовном смысле праздника Воздвижения Креста Господня
22.09.21 11:31

Под Киевом обстреляли авто первого помощника Зеленского
23.09.21 10:08

В нескольких областях Украины произошло землетрясение
22.09.21 10:13

Киевлянам объяснили, кому грозят многотысячные штрафы в период карантина
24.09.21 23:32

Джошуа еще до боя превзошел Усика в одном показателе
27.09.21 15:39

Во Львове поймали испанца, который две недели прожил в одном из ТРЦ
26.09.21 05:39

Всемирный день контрацепции: какой праздник отмечается 26 сентября 2021 года
Фото и Видео
«Слуги народа» будут раздавать в Трускавце «партийные Оскары» и танцевать под музыку диджея Арахамии
«Слуги народа» будут раздавать в Трускавце «партийные Оскары» и танцевать под музыку диджея Арахамии
«Слуги народа» будут раздавать в Трускавце «партийные Оскары» и танцевать под музыку диджея Арахамии
«Слуги народа» будут раздавать в Трускавце «партийные Оскары» и танцевать под музыку диджея Арахамии
В ходе ремонта дорог в двух областях найдены керамические артефакты возрастом до 7 тыс. лет
В ходе ремонта дорог в двух областях найдены керамические артефакты возрастом до 7 тыс. лет
Черноморские пограничники нашли в контейнерах с тканями нелегалов из Сирии
Черноморские пограничники нашли в контейнерах с тканями нелегалов из Сирии
Спасатели показали эвакуацию людей во время пожара в Хмельницком
Спасатели показали эвакуацию людей во время пожара в Хмельницком
В Питере произошло нечто действительно очень странное
В Питере произошло нечто действительно очень странное
Опубликовано видео впечатляющей песчаной бури в Бразилии
Опубликовано видео впечатляющей песчаной бури в Бразилии
В России мост рухнул прямо на авто – погибли люди
В России мост рухнул прямо на авто – погибли люди
Появилось видео, как Байдену вкололи третью дозу вакцины
Появилось видео, как Байдену вкололи третью дозу вакцины
В загадочном ДТП на Полтавщине погибли трое людей. Выживший отказывается рассказывать, что случилось
В загадочном ДТП на Полтавщине погибли трое людей. Выживший отказывается рассказывать, что случилось
В Испании экстремалы прыгнули со скалы в бушующее море. Их смерть попала на видео
В Испании экстремалы прыгнули со скалы в бушующее море. Их смерть попала на видео
fraza.com
Новости блогосферы
26.09.21 18:20

Европа на грани начала новой войны
23.09.21 20:47

Почему прямое внешнее управление Украиной хуже олигархического
13.09.21 11:17

Латинизация Украины: прочь от наследия Руси и слияние с польским языком
11.09.21 14:04

Трагедия 11 сентября: почему никто не вспоминает про жертв хищнической политики США?

Опрос

На каком языке вы разговариваете?

посмотреть результаты
© 2021 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.