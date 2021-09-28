Работники дома ребенка в Луцке заразили коронавирусом половину детей

Главное: В доме ребенка в Луцке произошла вспышка коронавирусной болезни. По данным исполняющего обязанности директора, заболели также несколько работников, которые и стали разносчиками вируса.

Детали: В Волынском областном специализированном доме ребенка зафиксирована вспышка коронавируса. Как сообщает «ВолыньPost» со ссылкой на Волынский областной центр контроля и профилактики болезней, в областной инфекционной больнице находятся 17 из 34 воспитанников учреждения.

Инфицированы также несколько работников. По словам и. о. руководителя дома ребенка Виктора Максимюка, именно от них началось распространение болезни.

«Протестировали методом ПЦР всех детей, хотя они и не имели клинических проявлений заболевания. Тех, у кого тест был положительным, вынуждены были изолировать в медучреждении. Но только двое из 17 детей имеют слегка повышенную температуру тела. Сегодня еще завершаем тестирование людей, которых не протестовали», — рассказал он, добавив, что на данный момент продолжается активная работа по вакцинации персонала.

«На сегодня первой дозой вакцинированы около 70% персонала», — рассказал он.

В тему: По словам заместителя министра, главного санитарного врача Игоря Кузина, в украинских школах перед началом уроков ученикам должны обязательно измерять температуру. Если она превышена — надо сделать ПЦР-тест или быстрый тест.