В Южной Корее вводят долгожданный запрет

Главное: Жителям Южной Кореи запретят есть собак. Об этом заявил президент страны.

Детали: В Южной Корее наконец-то введут запрет употреблять собак в качестве пищи. С инициативой выступил президент страны Мун Чжэ Ин.

Политик подчеркнул: «Все больше людей воспринимают собак как компаньонов, а не еду».

Сам глава государства – известный собачник. В его офисе живут сразу несколько псов.

Ранее о необходимости введения такого запрета неоднократно заявляли защитники животных.

Сейчас в Южной Корее запрещено жесткое обращение с животными, но употреблять в пищу их официально разрешено.

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