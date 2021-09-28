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Новости > Ученые выяснили, что древние египтяне не были похожи на нынешних

Ученые выяснили, что древние египтяне не были похожи на нынешних

Александр Панько
28.09.21 11:18
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Ученые выяснили, что древние египтяне не были похожи на нынешних

Главное: Немецким ученым удалось воссоздать из мумий лица нескольких древних египтян. Выяснилось, что внешне они больше напоминали сегодняшних жителей Ближнего Востока, чем Египта.

Детали: Лица трех мужчин, живших в Древнем Египте около 2 тыс. лет назад, удалось воссоздать благодаря образцам ДНК, извлеченным из их мумий. Как сообщает Lenta.ru, это первый в истории случай успешной реконструкции внешности по столь древнему генетическому материалу.

По данным ученых, эти мужчины умерли в возрасте 25 лет в период между 1380 г до н. э. и 425 г н. э. Их мумии обнаружили в древнем египетском городе Абусир-эль-Мелек, расположенном к югу от Каира.

ДНК египтян были выделены еще в 2017 г учеными из Института Макса Планка в Германии. Теперь же сотрудники американской компании по ДНК-технологиям Parabon NanoLabs создали 3D-модели лиц мумий, опираясь на генетические данные. Исследователи применили технологию ДНК-фенотипирования, с помощью которого им удалось восстановить черты лица и другие физические особенности людей.

В результате работы ученые выяснили, что у всех трех мужчин была светло-коричневая кожа, темные глаза и волосы. При этом, генетически они оказались ближе к современным жителям Средиземноморья и Ближнего Востока, чем к современным египтянам.

В тему: В августе 2018 года ученые из Йоркского университета в Великобритании вычислили, когда в Египте научились делать мумий. Для этого они исследовали саван руки мумии из музея Турина в Италии.

В середине 2020 года исследователи из Египта заявили, что раскрыли тайну известной «мумии кричащей женщины», которая находится в королевской усыпальнице в Дейр-эль-Бахари. Результаты компьютерной томографии доказали, что женщина умерла от сердечного приступа из-за тяжелого атеросклероза коронарных артерий. Также выяснилось, что в процессе бальзамирования было сохранено положение тела женщины, в котором она находилась в момент смерти: с согнутыми и скрещенными ногами, с повернутой вправо головой и отвисшей челюстью.

Тэги: Германия, Мирча Луческу, история, Египет, археология, наука, мумия, лицо, технологии

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