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Новости > В УПЦ рассказали об особенностях социального служения на Закарпатье

В УПЦ рассказали об особенностях социального служения на Закарпатье

Александра Кудрявцева
27.09.21 21:09
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В УПЦ рассказали об особенностях социального служения на Закарпатье
Главное: Ежедневная кропотливая работа духовенства и православной молодежи помогает сиротам, обездоленным, больным и осужденным ощущать на себе простую человеческую заботу и защиту Господа.
 
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на pravlife.org, о социальном и миссионерском служении в Мукачевской епархии рассказал руководитель Молодежного отдела архимандрита Агапита (Шпиняка) и волонтер Марселина Келемен.
 
Священник подчеркнул, что цель всех благотворительных проектов Церкви — умножение любви к Богу, утверждение веры в Него.
 
«Посещаем одиноких, бездомных. Каждую неделю раздаем горячие обеды нуждающимся, а также приносим еду пожилым людям, которые не имеют возможности по силам, по здоровью или по финансовой части себе что-то сготовить. Поддерживаем, помогаем, а все остальное — по силе, по возможности: убрать, приготовить. Стараемся, чтобы люди почувствовали себя нужными в этом мире.
 
Также собираем в школу детей из малообеспеченных семей и сирот, детей, которые потеряли на войне своих родителей. Наша акция называется „Счастливый рюкзачок“ или „Школьный подарок“. Накануне 1 сентября детям вручаются рюкзаки с канцелярией и другим школьными принадлежностями», — рассказал отец Агапит.
 
Не остаются без внимания Молодежного отдела детский дом, интернат и реабилитационный центр, где находятся дети и другие люди, нуждающиеся в лечении или реабилитации.
 
«Прежде всего, в нашей деятельности помогает Господь, Матерь Божия, митрополит Феодор, который всегда поддерживает все благотворительные проекты и начинания: чтобы посетить, утешить и помочь тем, кому это нужно. Не обойтись нам в работе без помощиправославной молодежи — Молодежное братство имени Иоанна Предтечи помогает семьям по селам, городам не только Закарпатья, но и всей Украины. На Пасху сделали огромный проект — испекли 12 тысяч куличей. Присоединились к этой акции не только жители Украины, но также Америки и других стран», — продолжил священник.
 
По словам Марселины Келемен, которая на протяжении многих лет ведет активную волонтерскую деятельность, в миссионерской работе в Мукачево и Иршаве задействовано много проектов.
 
«В то время, когда все начиналось, мы даже не думали, что настолько все может быть масштабно. Можно сказать, что я — волонтер с детства, потому что моя покойная мама занималась так же волонтерством. И с самого детства я видела, как делать добро. Со временем, повзрослев, мы организовали волонтерское движение на Иршавщине, где я жила некоторое время, и это движение действует почти 10 лет.
 
С каждым годом количество волонтеров у нас все время увеличивается. Потому что дети в школах-интернатах, которые мы посещаем, взрослеют. Они помнят, как им дарили сказку, и хотят эту сказку дать кому-то другому. Детки из неимущих семей тоже взрослеют, и они помнят, как когда-то в их старые двери постучал помощник Святого Николая, принес подарочки. Они хотят эту радость передать дальше. И так каждый год нас становится больше», — рассказала она.
 
Марселина отметила, что ожидаемым событием является осенний фестиваль, где собираются пожертвования для онкобольных детей. «С ноября у нас начинается большая подготовка к празднику Святителя Николая. Потом поездка в Почаевскую лавру, Рождественские акции — концерты, сборы средств, колядования в детских домах, домах престарелых, у одиноких бабушек», — добавила волонтер.
 
Она подчеркнула, что главное, чтобы у волонтера было доброе сердце. «Говорят, волонтерство — это пиар, им занимаются или богатые, или те, кому нечего делать. Нет. На самом деле волонтерство — это желание помочь. И это действительно вера, потому что если веруешь в Бога, не можешь не быть волонтером. Ибо Господь завещает творить добрые дела», — заключила Марселина Келемен.
 
В тему: Студенты Киевских духовных школ УПЦ записали обращение на жестовом языке к неслышащим людям.
 
 

Тэги: Закарпатье, благотворительность, УПЦ

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