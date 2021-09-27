В УПЦ увидели уныние в рядах ПЦУ

«В православном мире происходит осмысление этих событий, и даже те архиереи Поместных Церквей, которые выступали за признание ПЦУ, остыли. Наступает время спокойной, трезвой оценки и решений. События, которые наблюдали в 2018-19 годах, были не церковные, а политические, это был шум. Сейчас эта тема утратила актуальность в обществе. В ПЦУ тоже поняли, что никаких „переходов“ больше не будет, я вам даю инсайдерскую информацию. Там тоже есть определенное разочарование и чувство того, что ожидания не исполнились, и перспективы, обозначенные перед ними, так и не осуществились», — отметил протоиерей Николай Данилевич.
По словам спикера УПЦ, в некоторых Поместных Церквах, которые признали ПЦУ, после смены их Предстоятелей возможен пересмотр решений в пользу УПЦ.
«Вся эта история показывает, что наскоком можно делать все что угодно, но потом эти вещи надо разбирать. Шаги надо делать правильно, с согласия всех, не с помощью конфликта, потому что это не приносит положительного результата для Церкви», — добавил священник.
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