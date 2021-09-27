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Новости > Митрополит Онуфрий рассказал о молитве, которая помогает быть ближе к Богу

Митрополит Онуфрий рассказал о молитве, которая помогает быть ближе к Богу

Александра Кудрявцева
27.09.21 15:25
62
Митрополит Онуфрий рассказал о молитве, которая помогает быть ближе к Богу
Главное: Только сам человек может отойти от Бога, но никакая сила не может отдалить человека от Бога.
 
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, об этом сказал Предстоятель Украинской Православной Церкви Митрополит Онуфрий в проповеди.
 
Предстоятель акцентировал внимание на значимость слов молитвы, которая звучит в православных храмах во время совершения чина Воздвижения Креста Господня: «Господи, помилуй!».
 
«Благодарим Бога за то, что Господь пришел на землю, принял на Себя человеческую природу. Он соединился с человечеством, и теперь никто не может оторвать человека от Бога», — сказал владыка.
 
Как отметил Блаженнейший, только сам человек может отойти от Бога, но никакая сила не может отдалить человека от Бога. «Потому что Бог сроднился с человеком. Спаситель стал Истинным Богочеловеком», — пояснил владыка и отметил, что нужно стараться ни в коем случае не отрываться от Бога.
 
По словам Митрополита Онуфрия, именно из-за своих грехов отрываемся от Бога.
 
«Грех становится между нами и Богом стеной, которая не дает увидеть красоту и славу Божию, мудрость и разум Бога, Его силу. Становимся слепыми», — отметил он и призвал: «Поэтому если даже случается, что человек что-то делает неприличное, нужно покаяться и попросить у Бога прощения. Когда человек кается, то эта стена разрушается, этот грех уничтожается, — и человек снова становится чадом Божьим, не блудным сыном, а сыном Божьим, по благодати».
 
В завершении Предстоятель пожелал: «Пусть Господь помогает жить на земле, чтобы действовала сила Христова, чтобы жизнь была такой, что когда перейдем в Вечность, то получили бы милость спастись на небе во Христе Иисусе Господе нашем».
 
В тему: Митрополит Онуфрий объяснил, какой грех не прощается человеку.
 

Тэги: УПЦ, Митрополит Онуфрий

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