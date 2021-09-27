В работе Приват24 произошел очередной сбой

Главное: Сегодня в связи с техническими проблемами многие пользователи приложения «Приват24» не могли авторизоваться и воспользоваться его функционалом. В банке утверждают, что уже исправили ситуацию.

Детали: Клиенты «Приват24» жалуются в соцсетях на невозможность зайти и авторизоваться в приложении. В частности, как утверждается, при попытке входа у пользователей в появляется сообщение «Проводятся регламентные работы».

Пресс-секретарь учреждения Олег Серга на своей странице в Facebook подтвердил наличие проблемы. «К сожалению, сейчас некоторые из наших клиентов сталкиваются с временными техническими сбоями при авторизации и входе в Приват24. Наши специалисты говорят, что проблема в ближайшее время будет ликвидирована», — написал он, добавив со временем, что проблема ликвидирована.

В тему: В начале сентября «Приватбанк» на несколько часов останавливал работу «Приват24», а также банкоматов и терминалов в связи с оптимизацией процессинга.