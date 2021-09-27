В Крыму на крошечного ребенка напал тигр

Главное: В Крыму тигр напал на ребенка. Он откусил малышу палец.

Детали: В аннексированном Россией Крыму произошло ЧП. О нем поведали местные правоохранители.

Сообщается, что в тематическом парке «Тайган» на ребенка 2020-го года рождения напал тигр.

Малыш был тут со своей 22-летней матерью. Они приехали из Краснодара.

Зверь откусил ребенку палец.

Известно, что девушка поднесла ребенка вплотную к клетке с хищными животными, перенеся его через защитное ограждение.

Информируется: «В ходе организованных надзорных мероприятий прокуратурой будут установлены все обстоятельства, при которых ребенок получил травму. Кроме того, будет дана оценка соблюдению требований безопасности при предоставлении услуг населению, в том числе при посещении хищных животных».

Малыша госпитализировали. Его жизни ничего не угрожает.

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