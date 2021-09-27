Во Львове поймали испанца, который две недели прожил в одном из ТРЦ

Главное: В торгово-развлекательном центре Львова правоохранители обнаружили иностранца, который поселился на территории ТРЦ King Cross Leopolis, и прожил так 2 недели.

Детали: Гражданин Испании нарушил предписание Государственной миграционной службы Украины в Закарпатской области о выдворении и приехал во Львов. Как сообщает пресс-служба ГМС, здесь он нашел пристанище в торгово-развлекательном центре King Cross Leopolis.

Сначала спальным местом мужчины был подземный паркинг, а позже он переместился внутрь помещения.

В итоге иностранца словили и привлекли к административной ответственности по статье о нарушении иностранцами и лицами без гражданства правил пребывания в Украине и транзитного проезда через территорию Украины.

На него наложили штраф, а также поместили в Волынский ПТПИ для установления личности и дальнейшего принудительного возвращения в страну происхождения.

В тему: В начале июня 2018 года в столичном аэропорту «Киев» около тысячи туристов были вынуждены жить в терминале без возможности вылететь по месту назначения.