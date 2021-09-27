В УПЦ рассказали о духовном смысле праздника Воздвижения Креста Господня

Главное: Крест Господень продолжает быть «соблазном» для одних, «безумием» для других и «Божией силой и Божией Премудростью» для православных христиан.

Детали: Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на blogs.korrespondent.net, об этом написал епископ Виктор (Коцаба).

«Для христианина Крест — это не столько „оружие казни“, сколько „оружие спасения“. В каком-то смысле — это Престол, на котором была принесена Жертва за грехи всего мира. Церковь называет Крест „знамением победы“, подчеркивает его красоту, говорит о славе для ангелов и поражении демонов. Более того, Крест воспринимается в качестве „утверждения верных“. Другими словами, через правильное восприятие Креста и отношение к Нему мы укрепляемся в вере во Христа», — объяснил епископ Виктор.

Владыка рассказал, что слово «воздвижение», встречающееся в названии сегодняшнего праздника, указывает на определенную динамику, на «движение», которое не имеет временных рамок.

«С одной стороны, исповедать Распятого как Спасителя — это „соблазн“ (по-гречески данное слово звучит как „скандал“) на уровне религиозного скандала. С другой стороны, верить в Бога, создавшего этот мир, утвердившего Вселенную и умершего на Кресте — совершенно непонятное безумие, полностью противоречащее „мудрости“. Однако, именно таким образом, через крестную смерть, Господь и решил посрамить все логические и рациональные соображения мира. И продолжает это делать. До сегодняшнего дня Крест вызывает раздражение, является противоречивым „камнем преткновения“ или красотой Церкви», — отметил архиерей.

Он подчеркнул, что «сколько будет существовать человек, столько и будет „воздвизаться Крест“. Ведь до последнего мига существования этого мира Господь не перестанет быть Его Спасителем».

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